Approvato il bilancio di previsione 2022: pareggia 16 milioni di euro

Borgosesia, consiglio comunale: approvato il bilancio di previsione per il 2022 che pareggia a circa 16 milioni di euro.

"Siamo tra i primi in Italia ad approvare questo documento per l’esercizio del prossimo anno – commenta il sindaco Paolo Tiramani. Tra le voci principali di impegno per il prossimo anno ci sono interventi che vanno a completare, ad esempio sul Centro Sportivo Milanaccio: "Completeremo il rifacimento dei serramenti e poi daremo una nuova immagine a tutto il complesso – spiega Tiramani – con la stuccatura e tinteggiatura della facciata, con il recupero dell’elegante colorazione originale. Sempre sul fronte degli impianti sportivi, abbiamo anche previsto l’illuminazione della pista d’atletica Buonanno, che verrà anche omologata per ospitare competizioni regionali".

Il bilancio del Comune è dunque sano e consistente, tanto da dare la possibilità all’ente di prevedere nuovi interventi in futuro grazie ad una consistente possibilità di indebitamento: "Abbiamo una programmazione intensa e ambiziosa, che coinvolge sia il centro che le frazioni, per esempio è previsto un nuovo piazzale a Caneto, e che guarda con attenzione a tutte le fasce della popolazione".