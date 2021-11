Trino: in via Ferruti c'è "l'albero di Natale condiviso"

“Appendi qualche vecchio addobbo, dopo le feste ripuliamo tutto”. Recita così l’invito scritto su un cartello da parte di un residente di via Ferruti a Trino che ha lanciato l'idea de “L’albero condiviso”.

Contattato, il residente di via Ferruti ha chiesto di poter restare anonimo perché "l’idea è che l’albero sia condiviso e di tutti coloro che vogliano aderire, non l’idea di qualcuno. Mi è venuto in mente di proporre questa cosa per realizzare un albero di Natale grazie a questa pianta che si trova nel parchetto verde di via Ferruti, che non tutti a Trino conoscono, un po’ nascosto, laterale rispetto all’ex Ovest Ticino. L’idea è di provare a coinvolgere la gente che abita in questa zona, ma anche tutti gli altri trinesi se lo vogliono, per addobbare l’albero proprio con addobbi natalizi che tanti non utilizzano più a casa propria. Ho sistemato questo cartello che invita a compiere questo gesto e qualcuno ha già deciso di aderire portando il proprio addobbo. Chissà che non sia il modo spontaneo per la gente di adornare a festa le varie zone pubbliche dei posti in cui vivono. Spero che l’idea venga apprezzata e che questo diventi l’albero di Natale di via Ferruti. Come ho lanciato la proposta, altrettanto provvederò a ripulire la zona dopo le feste".