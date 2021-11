Trino: "Giornata dell'albero" al Comprensivo

Si è tenuta ieri, mercoledì 24 novembre, all’Istituto Comprensivo di Trino la “giornata dell’albero” che ha coinvolto gli studenti.

L’appuntamento è stato organizzato grazie alla collaborazione della scuola con il Comune di Trino, per il quale se ne sono occupati l’assessore all’ambiente Alberto Mocca e l’assessore all’istruzione Silvia Cottali, e con la Partecipanza dei Boschi, presente con il primo conservatore Ivano Ferrarotti.

Mocca illustra quanto fatto ieri: "La “Giornata dell’albero” è un appuntamento ormai fisso e mercoledì Ivano Ferrarotti, come ogni anno, si è reso disponibile ad accompagnarci alle scuole per tenere una piccola lezione, che quest’anno si è svolta all’aperto, e per piantumare dei nuovi alberi. Nella fattispecie sono stati messi a dimora due frassini maggiori e un acero campestre nella parte laterale della scuola media e due ciliegi selvatici alla materna. Ferrarotti ha spiegato in modo semplice ai bambini della scuola l’importanza degli alberi per dare ossigeno a tutti noi e la biodiversità che gli alberi permettono come ad esempio per accogliere i nidi degli uccelli".