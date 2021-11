Santhià, aumentano i contagi: 9 i positivi, 5 in quarantena preventiva

Santhià: in aumento il numero dei contagi in città: 9, attualmente, il numero dei positivi al Covid-19 e 5 le persone in quarantena preventiva. Sono 4887 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 434 dal 10 novembre ad oggi. Prosegue inoltre, la campagna di immunizzazione al centro vaccinale allestito nella sede degli Alpini che vede però un cambiamento orario. Il centro, infatti, sarà aperto sabato e domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 15,30.

In riferimento alla modifica di apertura del centro vaccinale di Santhià dei giorni scorsi (i nuovi giorni di apertura sono sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30), Asl Vercelli rassicura le persone che si erano prenotate ed erano state programmate nei giorni di apertura infrasettimanali. "Ciascuno sarà ricontattato telefonicamente con la possibilità di scegliere se effettuare la vaccinazione a Santhià nel fine settimana o se riprogrammare la vaccinazione a Caresanablot durante la settimana - fanno sapere dall'Asl - Ricordiamo inoltre che gli appuntamenti vaccinali possono essere modificati in autonomia tramite il sito www.ilpiemontetivaccina.it o telefonando ai numeri di assistenza dell'Asl 334.6211743 - 3669357045 (attivi dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17)".