Sabato 27 novembre ad Arro la festa provinciale del Ringraziamento

Si celebrerà sabato 27 novembre ad Arro, frazione di Salussola, in provincia di Biella, la Giornata provinciale del Ringraziamento di Coldiretti Vercelli-Biella.

La tradizionale ricorrenza, giunta alla settantunesima edizione, viene festeggiata con una manifestazione promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei) per rendere grazie per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione sui nuovi lavori. Alla cerimonia parteciperanno il presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole, il direttore Francesca Toscani, i priori, i soci della Confederazione e i dipendenti degli uffici zonali. “Dopo lo stop forzato dell’anno scorso a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, siamo felici e soddisfatti che quest’anno si possa celebrare il Ringraziamento – commentano Dellarole e Toscani – È un momento molto sentito per tutti noi, non solo per rendere omaggio al raccolto ma anche perché si tratta di un’occasione di aggregazione volta a coinvolgere tutti i nostri soci”.

L’appuntamento è fissato alle 9.30 con il ritrovo dei trattori di fronte alla Chiesa della Natività di Maria ad Arro. Alle 10 ci sarà il ricevimento delle autorità, mentre alle 10.30 inizierà la santa messa presieduta da monsignor Roberto Farinella con don Lodovico De Bernardi ed i consiglieri ecclesiastici di Vercelli e Biella don Gian Mario Isacco e don Attilio Barbera. Al termine della cerimonia si proseguirà con la benedizione dei mezzi agricoli e successivamente, per le 12.30 si svolgerà il pranzo al ristorante. Per partecipare è obbligatorio essere in possesso di Green Pass.