Trino e la banda musicale piangono Quansito Bodiglio

Verrà dato oggi, lunedì 22 novembre, l’addio allo storico componente della Banda cittadina “Giuseppe Verdi” Quansito Bodiglio. Alle 15 si svolgerà il funerale di un pezzo storico di Trino e della “Verdi”.

Bodiglio aveva 98 anni ed era presidente onorario della Banda trinese per la quale ha suonato il clarino per oltre settant’anni. Se ne va con lui un elemento importante per la “Verdi” per diversi decenni. Bodiglio era stato presidente della Banda e nel 2008, quando era già presidente onorario, venne insignito del diploma d’onore dalla Anbima (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome, dei Gruppi Corali e della Musica Popolare Italiana) per i suoi 70 anni di impegno nel volontariato musicale.