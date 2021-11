“Quattro Zampe nel cuore”: libro e calendario per sostenere il canile

Gattinara: successo per la giornata di presentazione al pubblico dei nuovi gadget dell’associazione Quattro Zampe nel cuore realizzati in occasione dei vent’anni del Canile di Cascina Porta. Il libro ed il calendario 2022 sono andati a ruba, molto apprezzati dai numerosi amanti degli animali presenti nella mattinata di sabato a Borgosesia. Soddisfacente anche la presentazione pomeridiana, a Candelo, nonostante la fitta nebbia che avvolgeva il centro biellese.

"Dopo il lungo periodo di sordina legato alla fase acuta dell’emergenza sanitaria – racconta il presidente di Quattro Zampe nel cuore, Luciano Lazzarato – abbiamo deciso di ripresentarci al pubblico con accattivanti novità, a simboleggiare la nostra voglia di continuare a crescere nel futuro: il libro, con una gradevole veste grafica, racconta la nostra storia rivoluzionaria ed è corredato di molte belle foto dei cani che abbiamo accolto in questi anni, mentre il calendario ed il nuovo sito internet ci consentono di accompagnare le persone nel nuovo anno, con la speranza di poter presto tornare alla completa e normale operatività. Abbiamo anche rinnovato la nostra immagine grazie al supporto di nuovi sponsor". In particolare a Borgosesia, tante persone si sono avvicinate al punto d’incontro con il pubblico allestito in corrispondenza dei Conad Pet Shop: "Il libro ed il calendario hanno suscitato grande interesse – aggiunge Lazzarato – vengono distribuiti ad offerta libera e devo dire che la generosità degli amanti degli animali è sempre grandissima e ci aiuterà a prenderci cura nel modo migliore degli ospiti del nostro canile. Mi auguro che sempre più famiglie tornino a trovarci a Cascina Porta: anche oggi, tra coloro che si sono fermati ai nostri banchetti, diversi ci hanno ringraziato per i cani che hanno conosciuto da noi e che oggi sono parte integrante delle loro famiglie. Questa per tutti noi è la soddisfazione più grande".

Sostenere Cascina Porta, Ente del terzo settore dove operano i volontari di Quattro Zampe nel Cuore, è possibile in due modi: recandosi direttamente in sede, a Rovasenda, per conoscere i cani ed incontrare gli operatori o consultando il nuovo sito internet www.quattrozampenelcuore.org , dove si trovano tutte le indicazioni anche per ottenere il libro ed il calendario o effettuare donazioni alla nostra associazione, anche attraverso il 5x1000.

"Ringrazio molto tutti coloro che il 20 novembre sono venuti a salutarci e a sostenerci – conclude Lazzarato – tutte le loro offerte serviranno per far stare sempre meglio i randagini di Cascina Porta, con l’auspicio che anche loro possano presto incontrare una famiglia che li ospiti in una casa accogliente, dove possano ricevere il meritato affetto e regalare gioia e dedizione, come solo i cani sanno fare".