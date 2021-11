Concorso social-natalizio con buoni premio

Borgosesia: torna in forma rinnovata l’iniziativa che favorisce chi acquista nei negozi della città, e quest’anno è in veste social-natalizia. "Ho pensato ad un concorso che dia visibilità agli esercizi commerciali borgosesiani – spiega l’assessore al Commercio, Costantino Bertona – e premi gli acquirenti con un piccolo buono, da conquistare con la moderna modalità del selfie pubblicato sui social: vincerà chi avrà ottenuto più “mi piace” entro la mezzanotte del 6 gennaio". Le modalità del concorso sono semplici e divertenti: 3 mosse e poi si aspetta l’esito del concorso.

Come fare?

Fare un acquisto in un esercizio commerciale di Borgosesia (non grande distribuzione)

Scattare un selfie con l’acquisto nell’esercizio commerciale dove è stato effettuato, indicandone il nome

Pubblicare la foto sulla propria pagina Facebook o Instagram inserendo nel testo #iocomproaborgosesia e

taggare la pagina Città di Borgosesia

Le 20 persone che alla mezzanotte del 6 gennaio avranno ricevuto più like o emoticon riceveranno ciascuna un buono acquisto del valore di 25 euro da spendere nell’esercizio commerciale dove è stato realizzato lo scatto. "Borgosesia ha una rete commerciale varia e di qualità – aggiunge Costantino Bertona – che ha saputo reagire molto bene alle difficoltà del lockdown, risollevandosi grazie alla capacità imprenditoriale dei nostri commercianti. Il comune è sempre stato al loro fianco, ideando eventi ed iniziative che sono un piccolo aiuto in più per sostenerli, in questo caso proponiamo un concorso che è anche un modo per aggiungere un po’ di divertimento agli acquisti natalizi creando un rapporto tra acquirente e commerciante: scattarsi un selfie, pubblicarlo, e attendere insieme il responso dei social, che potrà portare un “regalo della Befana”, un buono da 25 euro per comprarsi un regalo in più".