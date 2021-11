Trino: la Fidas invita i donatori di sangue a prenotarsi per i prelievi

Appello della Fidas Zona Quattro: sono disponibili posti per la donazione del sangue nelle date di mercoledì 24, giovedì 25 e sabato 27 novembre, chiamando Monica Hvalic al 338-8789427.

Hvalic spiega: "Fidas è costretta a tagliare ben 35 sedute di prelievo su tutto il territorio piemontese di cui una è quella del gruppo di Fontanetto Po e due del gruppo di Trino, a causa della ormai carenza cronica di personale medico per l’equipe. Ci troviamo ad affrontare un ulteriore problema quindi lanciamo un appello accorato a tutti i donatori della zona 4, e in particolare a quelli della Fidas di Trino e di Fontanetto Po, di aiutarci a prenotare il più possibile nei giorni richiesti e nella sede richiesta proprio per cercare di ottimizzare al massimo le risorse mediche a nostra disposizione. Siamo coscienti che vi stiamo chiedendo grossi sacrifici nello spostarvi dalla vostra sede di prelievo abituale e che a volte dovete anche aspettare più del solito per poter donare anche se prenotati, ma tenete presente che stiamo solo cercando, con grosse difficoltà di gestione, di garantire un minimo di raccolta per coloro che senza il vostro dono non potrebbero vivere. Credo che con questo concetto ben scolpito nella mente e nel cuore, tutti insieme indistintamente riusciremo a far fronte anche a questo gravissimo periodo".

I posti disponibili: 38 per mercoledì 24 novembre, 38 per giovedì 25 novembre e 55 per sabato 27 novembre. Hvalic conclude: "Per prenotarvi potete contattarmi al 338-8789427 anche tramite messaggio su whatsapp. Un grazie di cuore va a tutti coloro che ci aiuteranno, dai volontari ai donatori e medici compresi".