Trino: addio a Piero Burocco, guidò per 10 anni la Fidas

Verrà dato oggi pomeriggio, venerdì 19 novembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Trino l’addio a Piero Burocco. Ex presidente del gruppo trinese “Luigino Bosso” della Fidas dal 2006 al 2016, è morto a 86 anni e viene compianto dalle comunità di Trino e Tricerro, suo paese d’origine, dove il figlio è vice sindaco. Era molto legato alla Fidas e alla Pat, per la quale ha prestato per tantissimi anni servizio come volontario, e la famiglia invita a fare offerte alle due associazioni per ricordarlo.

Il gruppo dei donatori di sangue trinesi della Fidas lo ricorda così: "Se n'è andato Piero Burocco, una figura importante nella storia della Fidas di Trino. Piero ha iniziato la sua attività di donatore di sangue nel 1978. Nel gruppo Fidas ha prima ricoperto la carica di consigliere, per poi diventarne presidente per più di 10 anni, fino al 2016. Grazie al suo interesse e dedizione verso i donatori, è stato premiato con la massima onorificenza della Fidas regionale, ossia la medaglia Alessandra Re Rebaudengo, ricevuta nel 2003. Noi volontari Fidas lo ricordiamo sempre pronto ad aiutare tutti durante le sessioni di donazione, con quel sorriso speciale che lo contraddistingueva. Il consiglio della Fidas di Trino, a nome anche di tutti i donatori, porge le più sentite condoglianze alla sua famiglia. Grazie Piero".