La raccolta differenziata: "Un problema per il paese"

"Disguidi in merito alla raccolta differenziata ce ne sono sempre stati, ma negli ultimi mesi il problema è diventato serio": è quanto denuncia il sindaco di Stroppiana Maria Grazia Ennas. "Per l’ennesima volta ancora problemi e mancati passaggi, l’ultimo proprio questa settimana, quando era prevista la raccolta degli scarti vegetali". Si trattava di una raccolta straordinaria, non prevista in calendario, perché richiesta appositamente e ottenuta per 'placare' tutti i disagi verificatisi negli ultimi mesi con raccolte sempre spostate rispetto alle date di calendario. Ennas prosegue: "Previste due date straordinarie: 17 novembre e 1 dicembre. Ho avvisato, quindi, tutti i cittadini con i post sui social, con i volantini e con il passaparola. L’utenza ha messo così i bidoni fuori dalla propria abitazione e li sono rimasti perché, per l’ennesima volta, nessun operatore è passato per la raccolta. Dopo le prime lamentele nel tardo pomeriggio – sottolinea - ho chiesto spiegazioni ad ASM del mancato passaggio nella data straordinaria che ci era stata comunicata da loro. Questo comportamento mi dà veramente molto fastidio perché il sindaco ci mettiamo la faccia tutti i giorni. Un comportamento del genere, francamente, non è più tollerabile: l’utenza paga per un servizio che sta dando parecchi problemi - conclude - Prenderò i provvedimenti che riguardano il comune che amministro. Per carità, i disguidi possono capitare, una, due volte... ma adesso, francamente, è davvero troppo".