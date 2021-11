Regione Piemonte: 650.000 euro per il rilancio dell'Alpe Campo

Regione Piemonte: 650.000 euro per il rilancio turistico dell'Alpe Campo in Valsesia. Tra i primi interventi di una serie di accordi di programma che nelle prossime settimane riguarderanno varie aree del territorio piemontese. La Giunta regionale ha dato il via libera allo stanziamento per un intervento relativo al potenziamento dell'offerta turistica dell’Alpe Campo ad Alto Sermenza, in Valsesia.

"Sono risorse con cui vogliamo continuare a potenziare e rilanciare uno dei patrimoni naturalistici, culturali, turistici ed economici più preziosi del nostro Piemonte - spiegano il presidente della Regione Alberto Cirio e il vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso, insieme all’assessore al Turismo Vittoria Poggio -. Sono interventi necessari che finalmente grazie alle risorse che mettiamo in campo potranno essere portati a compimento. La montagna è un luogo da vivere appieno e affinché ciò sia possibile è fondamentale offrire nuovi servizi e rilanciare quelli già esistenti. Tutte le azioni che la Regione sta mettendo in campo hanno questo come obiettivo: dai contributi per favorire chi sceglie di andare a vivere in uno dei nostri paesi montani a quelli per sviluppare le botteghe dei servizi a questi per rilanciare e valorizzare il sistema invernale. Questo primo stanziamento è stato destinato a progetti già in fase di completamento o realizzazione attraverso risorse che andavano utilizzate entro il 2021, ma sono già in fase di predisposizione altri accordi di programma con cui interverremo nelle prossime settimane su altri progetti necessari che interessano varie aree del territorio piemontese".