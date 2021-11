Il canile Cascina Porta compie 20 anni: un libro li racconta

Gattinara: compie vent’anni il canile Cascina Porta dell’Associazione “Quattro zampe nel cuore” che, per festeggiare questo importante anniversario, presenta altrettanto importanti novità: un libro, per raccontare la rivoluzione effettuata nella gestione dei canili, un nuovo sito web, più agile ed immediato per essere sempre in contatto con gli utenti e fornire loro consigli e informazioni, e una nuova immagine grafica per i propri mezzi, sui quali oltre al proprio logo campeggiano anche i loghi dei propri sponsor: PetStore Conad di Borgosesia e Candelo e Officine Grafiche di Grignasco.

"Volevamo sottolineare questi vent’anni di operatività – spiega Luciano Lazzarato, presidente e socio fondatore di Quattro Zampe nel Cuore – ed abbiamo pensato a due modalità: da un lato, uno sguardo al passato, ripercorrendo la nostra storia attraverso le pagine di un libro, dall’altro uno sguardo al futuro, aggiornando la nostra pagina web per renderla più fruibile al pubblico e rinforzando l’immagine dell’associazione sui nostri mezzi, dove ora campeggiano anche i loghi degli sponsor, che ringrazio per il supporto e la fiducia nel nostro lavoro".

Sabato 20 novembre il libro “Cascina Porta, storia di una rivoluzione” verrà presentato ufficialmente alla stampa e al pubblico nel corso di due iniziative, contestuali alle giornate dedicate alla raccolta alimentare, ovvero alle 11 al PetStore Conad di Borgosesia ed alle 16 al PetStore Conad di Candelo, in provincia di Biella.

"Questo libro racconta la nostra vicenda – racconta Luciano Lazzarato – 13 persone che coraggiosamente si sono impegnate per far emergere e risolvere il problema della gestione dei canili, all’epoca non in linea con quanto previsto dalle normative. Fino al 2001 c’erano solo canili privati, dopo il 2001 grazie alla rivoluzione che noi abbiamo operato, tutto è cambiato e tutti i canili del circondario hanno dovuto confrontarsi con la gestione di Cascina Porta. A partire dal 2004 quasi tutti gli impianti ante

2001 sono stati chiusi e sostituiti da canili moderni, dove il cane è protagonista".

Nel libro, i cui testi sono stati curati dalla giornalista Lorella Morino e che vanta la prefazione di Antonella Mollia, segretario generale della Provincia di Vercelli e prima sostenitrice di Cascina Porta, si trovano anche tanti consigli utili per la convivenza serena con i propri cani, tante immagini e storie divertenti e commoventi dei cani che sono stati accolti a Cascina Porta in questi anni: "E’ un libro che ho fortemente voluto – aggiunge Luciano Lazzarato – per raccontare come i sogni possano diventare realtà: noi avevamo il sogno di trasformare i canili da “prigioni” a “luoghi di accoglienza”, e ce l’abbiamo fatta; chi lo

vorrà leggere, o regalare - conclude - lo potrà acquistare ai nostri banchetti e nel nostro Canile, o scaricarlo dal nostro nuovo sito web: il ricavato verrà utilizzato per garantire ai nostri cani cibo, coperte, cure mediche".