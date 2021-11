Galleria Civica Jacopo Durandi: in mostra le opere di Maria Serrabini

Santhià: riapre al pubblico la Galleria Civica Jacopo Durandi. L'associazione culturale La Voce odv riprende l’attività espositiva e lo fa con le opere di Maria Serrabini, diplomata in Belle Arti nella sezione di pittura e nella sezione di disegno. I visitatori potranno ammirare paesaggi, fiori e composizioni varie dell'artista di Villarboit: i quadri sono realizzati con le tecniche dell'acquerello, olio e acrilico. Serrabini ha partecipato a esposizioni collettive e individuali e concorsi nazionali.

Dall'associazione La Voce commentano: "La gestione della Galleria Civica si inserisce all'interno delle numerose attività che stiamo ricominciando a portare avanti, soprattutto in campo artistico, musicale e teatrale con la compagnia gli Sbiriulà. Senza tralasciare i corsi che periodicamente vengono organizzati come attività formativa del gruppo, ma aperti anche a tutti coloro che desiderassero mettersi in gioco e divertirsi. Le varie iniziative sono organizzate grazie al patrocinio dell'Amministrazione comunale, che ringraziamo, e grazie alla collaborazione con Renzo Bellardone".

Le opere di Maria Serrabini saranno esposte in Galleria Civica, al piano terra del centro culturale Durandi di via De Amicis 5, da martedì 16 novembre e fino al 23 dicembre. La mostra è visitabile da martedì a venerdì dalle 15 alle 17,30 mentre il sabato dalle 9,30 alle 11,15, escluso i festivi. L'accesso è libero nel rispetto di tutte le disposizioni in materia anti-Covid: igienizzazione delle mani, distanziamento sociale, uso della mascherina durante la permanenza in Galleria.