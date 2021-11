Corsi di sci e snowboard per i bambini e i ragazzi delle scuole

Borgosesia: tornano i corsi di sci per gli alunni delle scuole. Dopo lo stop dello scorso anno, il buon andamento del livello dei contagi da Covid 19 permette di riprendere l'iniziativa molto amata dai bambini. I corsi di sci e snowboard, agli impianti sciistici di Alagna, per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

"Siamo felici di aver potuto riattivare questa bella opportunità, tanto importante per i nostri bambini che vivono in prossimità della montagna - spiega la consigliera per l’Istruzione, Gianna Poletti - il Comune mette a disposizione il trasporto e contribuisce al pagamento dei corsi, come in passato". Le lezioni saranno 6, ciascuna di due ore, e si terranno il sabato pomeriggio: il pulmino del Comune partirà dal piazzale Milanaccio intorno a mezzogiorno, per arrivare in tempo per l’avvio del corso, fissato per le 14. Alle 16 i corsi termineranno e si partirà per il rientro. I ragazzi saranno suddivisi in numero di 6/8 per ciascun maestro e le tariffe comprendono anche lo skipass e l’assicurazione obbligatoria. Il corso di snowboard sarà attivato al raggiungimento di almeno 6 iscrizioni.

"Quest’anno - spiega ancora Gianna Poletti - nonostante il contributo del Comune, le tariffe sono leggermente più alte rispetto al passato perché i costi dei biglietti sono aumentati in relazione alla riduzione delle capienze degli impianti di risalita. Anche il numero dei ragazzi che potranno iscriversi è contingentato: ci sono solo 60 posti a disposizione, e di questo siamo dispiaciuti, avremmo voluto poter dare a tutti l’opportunità di imparare a sciare sulle nostre montagne".

Le tariffe sono di tre tipologie: 170 euro per chi ha Isee superiore a 14.000 euro; 150 euro con Isee inferiore a 14.000 euro e 220 euro per alunni che frequentano le scuole di Borgosesia ma non sono residenti nel comune. "Il trasporto è completamente gratuito - aggiunge la consigliera Poletti - si chiede solo, per motivi di organizzazione e sicurezza, che tutti gli iscritti ai corsi viaggino con il pulmino messo a disposizione per raggiungere Alagna. Molto importante è anche la collaborazione dei genitori, come negli anni scorsi: chi è disponibile ad accompagnare i bambini, lo faccia sapere al momento dell’iscrizione, così riceverà l’apposita autorizzazione dagli uffici comunali".

Le iscrizioni si aprono il 29 novembre e si chiudono il 12 dicembre, vanno effettuate alla segreteria 0163 290250 anche via e-mail a: [email protected], la quota va versata con bancomat dal 10 al 14 gennaio all’Urp dei Vigili Urbani. Indispensabile, per chi ha più di 12 anni, il Green pass. Per tutti, obbligo di mascherina sul pulmino e sugli impianti di risalita.

"Auguro tanto divertimento a tutti i bambini e ragazzini che frequenteranno questo corso - conclude Poletti - è un’altra delle opportunità che il Comune vuole offrire ai bambini della città, per garantire loro la possibilità di svolgere attività sportiva e anche, in questo caso particolare, per far loro comprendere la bellezza del territorio".