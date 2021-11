Orientamento musicale: il corso gratuito a cura della Banda "Verdi”

Trino: in città arriva il corso d’orientamento musicale gratuito a cura della Banda cittadina “Giuseppe Verdi”. Le lezioni si svolgeranno tutti i lunedì, per gruppi distinti in base a fasce di età e fasce orarie, comprese dalle 15 alle 18, nella sede della Banda in piazza Garibaldi. L'iniziativa è rivolta a tutti i bambini delle scuole elementari e ai ragazzi delle medie. Il corso, gratuito, sarà avviato verso fine novembre. Sono previste lezioni di alfabetizzazione musicale e primi approcci alla pratica strumentale; consolidamento delle nozioni teoriche e pratiche, lettura musicale, pratica strumentale di gruppo; approfondimento delle conoscenze musicali, musica d’insieme. Gli orari e i giorni, come precisano dalla Banda, possono essere concordati per favorire il maggior numero di iscritti. Chi volesse avere informazioni può contattare Marcello Trinchero al 346-3117372 o scrivere all'indirizzo email: [email protected]