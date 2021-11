Olcenengo: lezioni in presenza sospese per tre classi della primaria

Olcenengo: sospensione delle lezioni in presenza per tre classi delle elementari, del servizio mensa e del doposcuola. Il servizio scuolabus era già stato sospeso. Il sindaco Anna Maria Ranghino illustra così, sulla pagina Facebook del Comune, la situazione legata alla pandemia Covid-19 nelle scuole del paese. "I casi di contagio stanno in generale aumentando e nel nostro piccolo centro l’Istituto comprensivo di Arborio ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza delle classi terza, quarta e quinta - spiega Ranghino - Mio malgrado ho dovuto quindi sospendere, a scopo precauzionale, a partire da lunedì, anche servizio di refezione e il doposcuola. Ho il dovere e la responsabilità di tutelare i bambini, ma anche di cercare di limitare i contagi che poi potrebbero ripercuotersi su famiglia e sui nonni. Bisogna che ciascuno di noi faccia la propria parte: raccomando ancora una volta di fare attenzione. Anche davanti alla scuola tenete la mascherina ed evitate gli assembramenti".

La piattaforma della Regione Piemonte con la mappa della diffusione del Covid-19 nella serata di venerdì 12 novembre indicava 5 positivi ad Olcenengo.

Situazione invece in miglioramento a Villata dove si era arrivati a 12 positivi e 82 le persone in quarantena, scuola dell’infanzia e micronido chiusi, seconda media in quarantena. Il sindaco Franco Bullano illustra la situazione attuale: "Ora abbiamo 5 positivi e 28 persone in quarantena, la quarta elementare chiusa fino al 22 novembre in attesa dei tamponi, mentre la seconda media, il micronido e la materna hanno ripreso regolarmente le lezioni".