E' arrivata la fibra, si naviga alla velocità di 10 Gigabit al secondo

Dopo le grandi città, la fibra ottica è attiva anche a Livorno Ferraris. Da oggi anche tutti i livornesi potranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare a una velocità mai raggiunta prima, utilizzando la fibra ottica che entrerà direttamente nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici. Open Fiber sta infatti realizzando nelle cosiddette “aree bianche” oggetto dei tre bandi Infratel, con il contributo economico delle regioni coinvolte, un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale in oltre 7 mila comuni in tutta Italia, fornendo servizi di connettività a banda ultra larga in oltre 9 milioni di abitazioni in tutta Italia. Nei mesi scorsi, l’azienda ha infatti realizzato in paese una nuova rete fatta di ben 35 chilometri, consentendo a circa 2200 unità immobiliari di essere connesse attraverso un’infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni.

Da oggi, dunque, chiunque fosse interessato ad attivare la connessione non dovrà far altro che contattare un operatore (tra quelli presenti sul sito www.openfiber.it), scegliere il piano tariffario e navigare a una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra-rame. Quando l’utente ne farà richiesta, l’operatore selezionato contatterà Open Fiber, che a quel punto fisserà un appuntamento con il cliente per portare la fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro l’abitazione. L’utente sarà così pronto a navigare alla velocità fino a 10 Gigabit al secondo, e beneficiare di servizi come lo streaming online in HD e 4k, il telelavoro, la telemedicina, e di tante altre opportunità generate dalla rete FTTH costruita da Open Fiber, che abilita una vera rivoluzione digitale grazie alla migliore tecnologia disponibile sul mercato.