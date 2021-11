Domenica 7 novembre, in concomitanza delle celebrazioni del 4 novembre, si è svolta la benedizione della bandiera della Leva 2003. I neodiciottenni hanno partecipato alla messa nella quale sono stati ricordati i caduti della Prima Guerra Mondiale: i capoleva Camilla Possanzini e Samuel Gaglianese hanno portato la bandiera per la benedizione solenne. La giornata per i coscritti si è poi conclusa con un pranzo. Questi i nomi dei 28 ragazzi: Camilla Possanzini, Samuel Gaglianese, Alessandra Rota, Giorgia Crea, Alessandro Tommasini, Alessia Dessi, Alice Capizzi, Beatrice Maina, Diana Bostan, Federica Maschera, Federico Fai, Filippo Vezzoli, Joel Versolato, Katarina Petkovic, Lucrezia Testore, Martina Caneparo, Martina Piccoli, Miriam Rossi, Riccardo Tessiore, Sofia Camoriano, Yari Mosca, Marta Tortolone, Francesco Lauria, Simone Addario, Alessandro Pissinis, Lorenzo Peretti, Steve Moretta, Gabriele Matzutzi.