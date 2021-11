Trino: a Natale una quarantina di appuntamenti

Il programma natalizio, i fondi europei, la comunità energetica rinnovabile. Il sindaco di trino Daniele Pane ha fatto il punto settimanale su diversi argomenti.

Natale: "Abbiamo chiuso il calendario degli appuntamenti natalizi e ne avremo una quarantina in 36 giorni dal 1° dicembre al 6 gennaio, quindi anche più di un evento al giorno. Sarà il ritorno a un Natale di normalità, con appuntamenti ludici, commerciali, turistici, storici, con mostre ed esibizioni di scuole di danza, e tanto altro. E ci sarà anche il mercatino di Natale".

Il Recovery plan: "Si apre il settennato di fondi europei e ci stiamo impegnando a programmare facendo attività propedeutiche in modo da essere pronti a partecipare ai bandi per provare ad ottenere nuovi fondi. Intanto ne sono arrivati di regionali, 100.000 euro, per finanziare il secondo lotto del Centro operativo misto della Protezione civile. Per i bandi europei accettiamo proposte, idee e progetti da aziende e cittadini, sia per un discorso sulla nostra città che sull’intera bassa vercellese che è ricca di tradizioni e di storia".

Pane aggiunge: "Stiamo lavorando al bilancio di previsione e al triennale dei lavori pubblici per ridisegnare ancora di più Trino e Robella per renderli migliori come ci eravamo proposti. Lavoriamo anche sul progetto di comunità energetica rinnovabile con soggetti pubblici e privati per i fondi sull’energia elettrica da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, e stiamo verificando tutti gli edifici comunali per capire quale tipo di impianti sia possibile installare. Si partirà col 2022 e l’obiettivo è di abbassare i consumi dell’energia elettrica e ottenere degli incentivi".