A Foresto pronto il parco giochi richiesto dalla giovane Lucia

Borgosesia: pronto a Foresto il parco giochi chiesto da Lucia. Erano i primi di giugno quando una ragazzina di 11 anni residente nella frazione borgosesiana, Lucia appunto, scrisse una lettera al sindaco Paolo Tiramani per chiedergli di realizzare nella sua frazione un’area giochi attrezzata per attività sportiva all’aperto. Come è sua abitudine, Paolo Tiramani non lasciò affatto cadere la cosa: si attivò immediatamente, infatti, per accontentare Lucia e con lei tutti gli altri bambini di Foresto.

In breve, ha dato l’incarico per progettare, organizzare ed effettuare l’intervento, ed oggi il parco di Foresto è realtà: una bellissima ed accogliente area giochi dove i bambini potranno trascorrere del tempo in totale sicurezza. "Ho inserito subito il parco giochi di Foresto nel nostro progetto 'Adotta un parco' – racconta il sindaco – grazie al quale quest’anno abbiamo potuto riqualificare numerosi parchi gioco della nostra città, praticamente il doppio di quelli che annualmente ci occupiamo di aggiornare negli arredi e nel manto erboso. Oggi, con il termine dei lavori a Foresto, questo progetto si completa e possiamo dire, senza timore di smentita, che è stato un grande successo della nostra amministrazione: gli sponsor privati (che ringrazio di cuore) sono stati molti, a comprova della generosità e lungimiranza del tessuto sociale borgosesiano, sempre pronto ad impegnarsi a favore della comunità".

Il nuovo parco sarà presto inaugurato ufficialmente e Paolo Tiramani intende mantenere in toto la promessa che fece a Lucia quando lei gli chiese di realizzare il parco: "Le ho promesso di realizzare lo spazio per giocare all’aperto – dice infatti – ma le ho anche detto che l’avrei invitata all’inaugurazione e così faremo: non abbiamo ancora fissato una data, ma sarà a breve, perché questo parco possa diventare un regalo di Natale della nostra amministrazione a tutti i bambini della nostra città. Esso è il frutto di una bella sinergia tra tutti i membri del nostro gruppo, tra i quali desidero ingraziare in particolare Eleonora Guida per la passione che sempre profonde in ogni progetto".