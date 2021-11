Trino: sono 5 le persone positive, una è in ospedale

Sono cinque gli attuali positivi al Covid-19 a Trino, mentre sono 1.248 i trinesi che hanno ricevuto la terza dose di vaccino o sono esonerati dal farla. Il sindaco Daniele Pane aggiorna sulla situazione sanitaria in città e illustra i dati.

"Con lo scorso fine settimana abbiamo concluso la serie di vaccinazioni per la terza dose agli over 80 di Trino e paesi limitrofi. Nella nostra città siamo arrivati a 1.248 trinesi vaccinati con la terza dose o che sono esonerati dal farla perché magari hanno fatto il Covid-19. Per quanto riguarda invece le prime dosi siamo all’87 per cento della popolazione trinese over 12 anni vaccinata, mentre con due dosi siamo all’84 per cento. In tutte le fasce d’età abbiamo superato la soglia dell’80 per cento di soggetti vaccinati con la prima dose, mentre per la seconda dose solo le fasce 60-69 anni e 12-15 anni non superano l’80 per cento". Pane aggiunge sulla campagna vaccinale: "Su richiesta dell’Asl Alessandria e grazie ai volontari delle nostre associazioni, medici e infermieri, siamo riusciti a farla ancora una volta al mercato coperto evitando così problemi di spostamento per i nostri concittadini più anziani over 80 anni. Per il resto, la fascia 60-79 anni e i fragili, si vaccinano a Casale Monferrato anche senza prenotazione, l’importante è che siano trascorsi sei mesi dalla seconda dose di vaccino".

I positivi al Covid-19: "Siamo a cinque concittadini attualmente positivi, di questi quattro non sono stati vaccinati e uno di loro, appartenente alla fascia 70-79 anni, è ricoverato in ospedale. Il quinto positivo è un vaccinato. L’età media dei cinque positivi è di 56 anni ed è abbassata perché fra loro c’è una minore di 8 anni, altrimenti l’età media sarebbe di 69 anni".