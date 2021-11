"Casanova Elvo in Fiera" nel fine settimana

Sabato 13 e domenica 14 novembre si svolgerà "Casanova Elvo in Fiera", in occasione delle celebrazioni per il patrono.

Sabato 13 novembre, davanti al Municipio, spazio al mercatino con prodotti di arte, artigianato, enogastronomia tipica piemontese, genio creativo e....divertimento. Ingresso libero per tutta la giornata all’area espositiva dalle 10 alle 18.

Dalle ore 12 sarà possibile gustare la panissa cucinata dagli Alpini, da asporto o in delivery: per prenotazioni chiamare "Al nos magnè" di Torrisi Asia (349.5178315), Giuseppe (346.7892795 o il Municipio (0161.274922).

Domenica 14 novembre dalle 10 santa Messa, benedizione ed inaugurazione della nuova piazza.