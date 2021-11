Trino: appuntamento con "Il sabato nei villaggi"

San Michele in Insula, San Bartolomeo e i “Trinesini” sono l’appuntamento di sabato 13 novembre con “Il sabato nei villaggi – Cultura e natura nelle terre del Po”, proposto dall’’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese. Il ritrovo sarà a Trino in piazza Garibaldi alle 14,15 con partenza della passeggiata alle 14,30 per raggiungere San Michele in Insula.

Ospite dell’appuntamento trinese sarà la docente di Archeobiologia e responsabile scientifico dell’attuale progetto degli scavi Marta Licata che descriverà ai partecipanti l’attività dell’antropologo fisico. Luogo storico di Trino, le evidenze archeologiche più antiche di San Michele in Insula risalgono all’epoca romana con continuità di occupazione fino all’alto medioevo, sabato ne verrà approfondita la storia attraverso l’indagine bioarcheologica condotta dagli studiosi del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze dalla Vita dell’Università degli Studi dell’Insubria. Al termine della visita ci si recherà in città alla chiesa parrocchiale di San Bartolomeo dove è conservato l’antico crocifisso un tempo ospitato all’interno della chiesa di San Michele.

Il “Sabato nei villaggi” a Trino sarà caratterizzato anche dalla scoperta di un prodotto tipico locale come i “Trinesini”, morbidi nocciolini di cioccolato fondente ripieni di una raffinata ganache, prodotti in esclusiva dalla Pasticceria Bodiglio di Antonello Varalda. L’appuntamento trinese sarà condotto dalla guida del Parco Anna Maria Bruno, la partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione, scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected] indicando cognome, nome e numero di telefono, oppure telefonando al 348-2211219. Per partecipare è necessario essere in possesso del Green pass e si deve portare con sé la mascherina. L’appuntamento è finanziato dalla Provincia di Vercelli.