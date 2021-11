Trino: addio alla storica commerciante Piera Delmiglio Sali

Addio ad una storica commerciante trinese.

Martedì pomeriggio alle 15 in chiesa parrocchiale la città saluterà Piera Delmiglio, vedova Sali, morta a 90 anni. E’ stata per anni titolare della gioielleria Sali Luigi Gioielli di corso Italia che aprì col marito nel 1959 trasferendosi dal pavese. Alla prematura morte del marito, Piera Delmiglio ha continuato a gestire la gioielleria aiutata dal figlio Giancarlo che da anni ormai porta avanti l’attività di famiglia. Piera ha sempre continuato ad aiutare il figlio in negozio in questi anni. Nel 2019 la famiglia Sali era anche stata festeggiata dall’Ascom e dall’Aoct per i sessant’anni di attività. Piera Delmiglio ha sempre spiccato per il suo garbo e la sua disponibilità nell’assistere i clienti.