Desana: rifiuti edili nel cimitero

Rifiuti al cimitero di Desana.

Nella giornata di lunedì 8 novembre, i visitatori abituali del cimitero si sono imbattuti in uno scenario che poco si addice ad un luogo di riposo e pace per i propri cari: decine di rifiuti edili gettati nei pressi dei bidoni del cimitero. ”Non sappiamo chi siano i responsabili ma siamo dotati di telecamere che possono aiutarci ad individuarli - commentano gli amministratori comunali - Il nostro cimitero non è una discarica e le conseguenze di azioni simili consisteranno in multe".