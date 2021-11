Un gruppo per condivide l'arte degli alberi in miniatura

Santhià, arte bonsai: per approfondire la conoscenza di questo albero in miniatura un gruppo di santhiatesi si è riunito sotto il nome di "Passione Bonsai Santhià" e creato la pagina Facebook Bonsai Santhià e Dintorni. Il gruppo ha organizzato per sabato 13 novembre alle 14 un corso di introduzione all'arte bonsai, tenuto da un professionista nei locali del Forlini Garden Center. Fare bonsai è un'attività che comporta svariate conoscenze, sia nel campo generale della botanica che in quello più particolare delle tecniche bonsaistiche. Per informazioni contattare Giuseppe 3498877483, Diego 3457033725, Andrea 3397719744 oppure scrivere direttamente al gruppo Facebook Bonsai Santhià e Dintorni.