In 300 alla prima edizione di Santhialloween

Successo di pubblico per la prima edizione della manifestazione "Santhialloween". Circa 300 persone che, scaglionate in gruppi, per tutto il pomeriggio e la serata di domenica 7 novembre, hanno potuto ammirare lo spettacolo delle 7 postazioni ispirate a famosi film del genere horror. Ingresso gratuito: controllati alla postazione di entrata Green pass. Tutta la scenografia è stata creata dallo Studio Mano Libera e dalla compagnia carnevalesca Ai Batusu, supportati dalla Compagnia dell'Ottimismo e con la collaborazione del Comune e il gruppo Facebook “Sei di Santhià se...”.

Dopo tanto tempo sono tornate quindi a echeggiare per una manifestazione aperta al pubblico le risate dei bambini e dei più grandi che hanno potuto ammirare gli spettacoli proposti nelle postazioni "Redrum", "Si! Può! Fare!", "Ay, de mi Llorona ", "L'offerta della strega", "Green light / red light", "Smaug & the gang", "Brraaaaaiiinnnns".

Questa prima edizione di Santhialloween è stata dedicata al ricordo della giovane Cristina Triveri, amica e componente della compagnia Ai Batusu: in sua memoria è stato realizzato il lancio di palloncini verdi al taglio del nastro. In parallelo, in piazza Aldo Moro, dalle 14 alle 16, si è tenuto il concorso "Miglior Spaventapasseri": primo posto alla squadra composta da Giorgia e Marta e poi premi, offerti dalla Cartolibreria Santhiatese, anche per Giada, Nicole, Fransesco, Gioria e Yasmin.