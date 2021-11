Santhià: tamponi in farmacia comunale

Santhià, Covid: tamponi disponibili anche in città. Da lunedì 8 novembre alla farmacia comunale di corso Nuova Italia, sarà possibile effettuare i test nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12,45 alle 14,45. Il prezzo sarà di 15 euro, per la fascia di età dai 12 ai 18 anni sarà invece di 8 euro. Per le prenotazioni recarsi direttamente alla farmacia comunale negli orari di apertura al pubblico o telefonicamente al numero 0161 94398.