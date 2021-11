Avvistato lupo in centro paese, rinvenuto anche un esemplare morto

Lozzolo: nuovi avvistamenti di un lupo, questa volta in centro paese. "E’ stato subito segnalato al Nucleo forestale dei carabinieri, i quali hanno rassicurato che non c'è un branco ma solo un esemplare e bisogna stare tranquilli perché non sussiste pericolo per l’uomo" afferma il sindaco Roberto Sella.

Nei giorni scorsi sulla strada per Lozzolo era stato ritrovato un lupo morto. Sul luogo erano intervenuti i Carabinieri forestali e Life Wolf Alps EU per recuperare l’animale e portarlo a Grugliasco per la necroscopia. I nuovi avvistamenti si aggiungono alle numerose segnalazioni pervenute già nei mesi scorsi dal vicino Comune di Roasio, dove i predatori erano stati avvistati in prossimità delle case. "Si deve considerare il lupo sempre come un animale selvatico dal quale è opportuno mantenersi a distanza, di norma però è animale elusivo di per sé: non attacca l'uomo, non lo riconosce come possibile preda" spiega il sindaco. Discorso diverso invece per gli animali da cortile. "Questi può riconoscerli come prede ed è opportuno adottare alcuni accorgimenti per proteggerli come, ad esempio, recinzioni, dissuasori acustici e visivi" conclude Sella. Da diversi anni il territorio collinare fa parte anche del progetto “LIFE Wolf Alps EU”, un piano di monitoraggio del lupo sulle Alpi che interessa quattro nazioni.