A Villata 12 positivi e 82 persone in quarantena

"Stiamo vivendo una situazione pazzesca tanto che nemmeno in piena pandemia abbiamo avuto un numero così alto di persone in quarantena tutte insieme, una situazione che sta bloccando diverse famiglie". Il sindaco di Villata Franco Bullano commenta in questo modo la situazione sanitaria nel suo paese e snocciola i numeri.

"Sono 12 i positivi al Covid-19, tra adulti e bambini e 82 le persone in quarantena a Villata. Siamo ancora in attesa di un certo numero di tamponi e speriamo di non avere ulteriori incrementi nelle cifre - prosegue Bullano - La scuola dell’infanzia è chiusa fino a nuova comunicazione da parte dell’Asl di Vercelli, così come è in quarantena tutta la classe seconda media, mentre per ora il micronido è chiuso fino a mercoledì della prossima settimana. La situazione di Villata si riflette su Casalvolone dove è chiusa la scuola elementare perché ci sono fratelli di studenti che vengono qui a Villata. Una situazione che non ci aspettavamo di vivere e che ci auguriamo rientri in fretta".