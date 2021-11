Halloween nella Bassa: la fotogallery

Halloween nei paesi della Bassa: ad Asigliano per iniziativa dell’Amministrazione comunale, alle ore 20,45 ha radunato tantissimi bambini (provenienti anche dai paesi vicini) al Polifunzionale per una serata “speciale!” con divertimento assicurato. Abiti di streghe o vampiri, zombie e zucche incise dall’aspetto “mostruoso”, sono state le idee e i colori che hanno evidenziato i festeggiamenti di questa notte magica con il tradizionale motto “dolcetto o scherzetto”. Purtroppo il maltempo non ha permesso la tradizionale scorribanda festosa per le vie del paese e la serata si è svolta in allegria nell’accogliente polifunzionale animata sia dai piccoli che dai grandi. Nonostante il maltempo i bambini di Ronsecco domenica sono riusciti a festeggiare la giornata più paurosa dell’anno divertendosi a bussare alle porte delle abitazioni per chiedere “Dolcetto o scherzetto?”, in compagnia degli animatori del gruppo della Pro Loco. A fine giornata, grandi e piccini mascherati hanno preso parte all’apericena nel salone comunale, dove è stato registrato il sold out. Il presidente della Pro Loco Alberto Porcelli ci tiene a rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i partecipanti e agli organizzatori dell’evento, in quanto “Come sempre sono stati impeccabili”. Tanti bambini sotto al mercato coperto con caramelle, cioccolata calda, thè e vin brülè a Stroppiana. “Grazie a Claudia Borgo per l’organizzazione e ai ragazzi dell’ Anspi per le bevande calde”, commenta il sindaco Maria Grazia Ennas.