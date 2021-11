Trino: gli alpini ricordano i Caduti

Si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 3 novembre, la commemorazione per i Caduti al monumento all’Alpino d’Italia. Alla presenza della autorità cittadine, il Gruppo Alpini di Trino, guidato da Massimo Olivetti, ha provveduto alla commemorazione con un momento d’incontro al monumento che si trova al rione Cappelletta. E’ stata data inoltre lettura della lettera del presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero.

L’anniversario di Vittorio Veneto, giornata delle forze armate e del combattente, in città sarà infine festeggiata domenica 7 novembre con il concerto della Banda cittadina “Giuseppe Verdi” alle 17 al Teatro civico, con l’organizzazione del Comune di Trino e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. La celebrazione è organizzata in collaborazione con le associazioni nazionali delle Famiglie dei caduti e dispersi in guerra, degli Ex combattenti e reduci, degli Ex internati nei campi di concentramento, dei Mutilati ed invalidi di guerra, dell’Arma Aeronautica, degli Alpini, dei Carabinieri in congedo. Sarà consentito partecipare al concerto al Civico esibendo il Green pass.