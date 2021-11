Una nuova rotatoria sulla Sp11 a Borgo d’Ale, teatro di incidenti

Dalla Regione Piemonte interventi per 3 milioni di euro. "Siamo stati ascoltati" afferma il vicepresidente della Provincia Pier Mauro Andorno, commentando l’inserimento, nei primi 29 interventi del nuovo pacchetto di investimenti da 36 milioni di euro messi in campo dall'ente regionale nell’ambito del Pnrr, di una nuova rotatoria sulla SP11 a Borgo d’Ale e dell’abbattimento del cavalcavia sulla SP31bis a Crescentino. "Sono molto soddisfatto di vedere finalmente finanziate queste due opere prosegue - Ringrazio il Presidente Cirio e l’Assessore Gabusi per l’attenzione che riservano alla nostra Provincia e al nostro territorio. Un ottimo esempio di collaborazione istituzionale che mette al centro la sicurezza dei cittadini”.



"Entrambi gli interventi - sottolinea inoltre Andorno - erano stati inseriti nell’elenco delle opere che, come Provincia, abbiamo raccolto ascoltando i Comuni e poi abbiamo personalmente portato in Regione come base di necessità legate al PNRR”. In diversi incontri ho rappresentato al presidente Cirio e all’assessore Gabusi la necessità di porre rimedio al pericolosissimo incrocio che dalla Sp11 porta a Borgo d’Ale, teatro di molti gravi incidenti tra i quali il più recente dove ha perso la vita una bambina di Tronzano. Entrambi mi avevano promesso il loro impegno e sono stati di parola. Al nostro territorio, tra manutenzioni ordinarie e straordinarie, nuove realizzazioni, restauri, messe in sicurezza, ripristini e consolidamenti arriveranno complessivamente più di 3 milioni di euro. Un buon inizio per migliorare e rendere più sicuri i nostri paesi e la nostra provincia”.