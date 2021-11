Trino: due nuovi progetti per le scuole

L’approvazione di progetti per le scuole, il contributo per il Com, le notizie sulla biblioteca e i progetti con Gemellaggio e Istituto Comprensivo. Il sindaco Daniele Pane e l’assessore Silvia Cottali illustrano l’aggiornamento sulla situazione trinese.

"Sono state approvate dalla nostra giunta due delibere importanti sui lavori pubblici - spiega il sindaco - Su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Roberto Gualino sono stati approvati due progetti che riguardano le scuole, necessari in particolare sulla scuola elementare per la sicurezza dei ragazzi, sostituendo tutte le contro soffittature che rimangono da cambiare, operazione propedeutica per procedere alla successiva costruzione della nuova scuola. Abbiamo inoltre ottenuto un importante finanziamento, l’ennesimo di questi anni, di 100.000 euro per completare i lavori del secondo lotto del Centro operativo misto ai magazzini comunali di via della Repubblica, già oggetto di lavori finanziati con nostre risorse: ora dal bando regionale arriva la cifra per completare i lavori per dotare di locali nuovi e all’avanguardia la Protezione civile. Dobbiamo ringraziare l’architetto Luca Nicolosi che ha eseguito una progettazione di qualità che ci ha permesso di giungere a questo finanziamento". Pane continua: "Festeggiamo il 4 novembre, giornata dell’unità nazionale e delle forze armate con un momento di ritrovo al cippo degli Alpini alla Cappelletta e domenica 7 novembre alle 17 col concerto della Banda cittadina “Giuseppe Verdi” al Teatro civico, grazie al supporto organizzativo dell’Anpi".

L’assessore Cottali (foto) ha fornito le altre notizie: "Il liceo artistico “Ambrogio Alciati” è stato premiato al Palazzo Paleologo per il successo al concorso nazionale della Fidas. Per quanto riguarda la biblioteca civica “Favorino Brunod”, dal 2 novembre è di nuovo possibile la lettura dei quotidiani nazionali e dei giornali locali, sempre con le stesse misure anti Covid-19. Altra novità per la biblioteca è la consultazione di e-book su piattaforma on-line, un servizio attivabile recandosi in biblioteca. Cambiando argomento, si è svolta la riunione tra le associazioni per il calendario del Natale, e abbiamo riscontrato un’ampia partecipazione: incontreremo di nuovo le associazioni questa settimana per definire il calendario. Infine abbiamo il progetto con il Comitato del Gemellaggio di cooperazione internazionale per proseguire il bando Giovani al centro e supportare le start up vincenti, e i progetti con il Comprensivo per i quali abbiamo incontrato il dirigente scolastico per diverse progettualità in ambito formativo che vorremmo far partire già da gennaio".