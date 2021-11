Trino: sono quattro i positivi al Covid

Sono quattro gli attualmente positivi al Covid-19 a Trino. Il dato è stato comunicato dal sindaco Daniele Pane che commenta la situazione.

"Si tratta di un dato rassicurante soprattutto se lo raffrontiamo al dato dello stesso giorno dello scorso anno quando i positivi in città erano ben 69. Dei quattro attuali positivi, tre soggetti sono vaccinati e asintomatici, purtroppo però torniamo a registrare un ricovero ospedaliero dell’unico soggetto tra gli attualmente positivi che non si è vaccinato nemmeno con una dose. A lui ovviamente auguriamo tutti una pronta guarigione. Questa informazione sia da monito per tutti: è sempre più lampante quanto sia fondamentale ed indispensabile vaccinarsi. Il vaccino non immunizza dal contagio, ma certamente non permette alla malattia di svilupparsi in forme che poi portano anche fino al ricovero".

Un segnale di ritorno alla normalità arriva dalla biblioteca civica “Favorino Brunod” dove da oggi, 2 novembre, è di nuovo possibile consultare i quotidiani nazionali e i giornali locali dopo che ciò non era stato più possibile durante la pandemia. Le misure anti Covid-19 restano le stesse: disinfezione delle mani, mascherina chirurgica e green pass per l’accesso. Si ricorda inoltre che è attivo il servizio di prestito digitale: attraverso il portale Mlol si possono o consultare moltissimi e-book in modo del tutto gratuito. Per accedere è necessario recarsi in biblioteca e ritirare il proprio username e password.