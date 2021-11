Posata la passerella ciclo-pedonale sul Naviglio d'Ivrea

Santhià, passerella ciclo-pedonale sul Naviglio d'Ivrea: è stato posato nella tarda mattinata di oggi, martedì 2 novembre, il ponte che collegherà via Dora Baltea con il centro cittadino. Sarà possibile utilizzare questa nuova passerella tra due settimane circa. Grazie a questa opera, le persone che abitano in quella zona potranno raggiungere il centro città evitando il transito nel pericoloso tratto di strada di corso Due Giugno. La passerella sarà pedonale, ma anche i ciclisti potranno transitare, con bicicletta tenuta per mano. Costo complessivo per la realizzazione dell’opera 140mila euro. Il progetto definitivo esecutivo dei lavori è stato redatto dall’ingegnere Vittorio Provera con studio in Santhià.