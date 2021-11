La pioggia non ha fermato Santhialloween

Santhià: la pioggia non ha fermato la manifestazione Santhialloween. Il pomeriggio di festa ha subito modifiche organizzativa ma momenti di divertimento per i più piccoli sono stati mantenuti. Saranno invece rimandati a domenica 7 novembre il "Percorso della paura" con 8 postazioni ispirate a classici film horror e il concorso "Miglior spaventapasseri" aperto ai bambini che frequentano dalla terza elementare alla terza media. Gli orari rimangono gli stessi: il concorso in piazza Aldo Moro inizierà alle ore 14, il percorso della paura a partire dalla ore 16 all'interno del parco Jacopo Durandi, con ingressi scaglionati ogni 30 minuti. Santhialloween è organizzato da Comune di Santhià, lo Studio Mano Libera, la compagnia carnevalesca Ai Batusu, la Compagnia dell'ottimismo e il gruppo Facebook “Sei di Santhià se...".