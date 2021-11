Santhià: giovedì 4 novembre avrà luogo la celebrazione del Giorno dell'Unità nazionale delle forze armate e del combattente. Il programma della mattinata prevede alle ore 10 il raduno delle associazioni combattentistiche e non al monumento dei Caduti della Grande Guerra al parco Jacopo Durandi. A seguire corteo e sfilata per le vie cittadine. Alle ore 10.30 deposizione corona di fiori in piazza Roma. Saranno presenti all'intera celebrazione gli alunni e alunne frequentanti la classe terza media accompagnati dai loro insegnanti. La popolazione è invitata a partecipare e a esporre la bandiera tricolore.