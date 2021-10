Torna la Fiera di San Martino, ma in formato ridotto

Gattinara: torna la Fiera di San Martino. L’appuntamento è per martedì 9 novembre, dal mattino fino alle 18. A rendere possibile la manifestazione è stato Decreto riaperture che ha stabilito la ripresa di fiere e sagre. Nel rispetto dei protocolli e delle linee guida dettate dall’emergenza pandemica di Covid-19 l’edizione sarà in forma ridotta nelle dimensioni e per numero di banchi presenti. I posteggi, in via eccezionale per il 2021, saranno dislocati sul lato del corso in cui si svolge il mercato del martedì, su tutta piazza Cinema Italia e sulla porzione destinata a parcheggio di Piazza Paolotti. Una decisione presa nell’ottica del rispetto delle condizioni di sicurezza e dei distanziamenti previsti. La domanda di partecipazione potrà essere presentata unicamente in forma digitale attraverso lo Sportello online del Comune di Gattinara accedendo unicamente con Spid o carta identità elettronica. Le domande pervenute in altro formato o tramite altri sistemi digitali non saranno prese in considerazione. Alla fiera possono aderire: titolari di licenza commercio ambulante tipologia A o B e produttori agricoli, hobbisti (esclusivamente in Piazza Paolotti area pedonale) ed espositori. Per chiarimenti per le disposizioni organizzative, i posteggi e la graduatoria è possibile chiamare lo 0163 824328 o il 342 7438535.