Gomme invernali: quando fare il cambio in Piemonte

L’avvicinarsi della stagione invernale fa scattare, come sempre, anche l’obbligo del cambio gomme da estive ad invernali per tutti i veicoli circolanti. Ma qual è il termine ultimo per l’installazione dei pneumatici invernali in Piemonte in questo 2021?



La data da segnare è il 15 novembre 2021; a partire da quel giorno, infatti, scatteranno controlli e sanzioni per tutti coloro che non rispettano l’obbligo. Il cambio gomme, in regioni come il Piemonte, è infatti una delle abitudini fondamentali per garantire la sicurezza delle strade nel periodo invernale, spesso coperte di neve o di ghiaccio. L’obbligo di pneumatici invernali si protrarrà fino al 15 aprile 2022.



Vista l’importanza dell’utilizzo di gomme adatte a viaggiare su neve e ghiaccio, le sanzioni in caso di mancata ottemperanza dell’obbligo sono piuttosto alte:

Nei centri abitati : se un automobilista viene fermato in un centro abitato ed è sprovvisto di gomme invernali o catene, le multe vanno dai 41 ai 168 euro;

: se un automobilista viene fermato in un centro abitato ed è sprovvisto di gomme invernali o catene, le multe vanno dai 41 ai 168 euro; Fuori dai centri urbani: se la contravvenzione viene fatta al di fuori dai centri abitati le sanzioni aumentano andando dagli 84 ai 355 euro.

Non esiste alcuna esenzione all’obbligo del cambio gomme. Tutti i veicoli circolanti (auto, tir e mezzi pesanti) devono necessariamente installare pneumatici invernali (quindi con marcatura M+S o anche MS, M/S, M-S, M&S) dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022. L’unica eccezione è fatta per tutti coloro che montano gomme “quattro stagioni”, adatte quindi al periodo estivo ma anche a fango e neve grazie alla marcatura M+S.