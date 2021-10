Dalla Regione 3.250.000 di euro per i Comuni vercellesi

In arrivo in Piemonte i primi fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che potenzieranno il pacchetto di investimenti messi in campo dalla Regione Piemonte a favore dei Comuni che devono realizzare interventi per il loro territorio.

Si tratta di 3,25 milioni di euro: è infatti questo l’ammontare totale delle cifre deliberate oggi dalla Giunta regionale, che andranno a finanziare 15 interventi di carattere pubblico nel Vercellese. Tali somme sono suddivise su tre linee.

"Questo ingente pacchetto di risorse a favore dei Comuni piemontesi - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Opere Pubbliche Marco Gabusi - è la prima risposta concreta agli sforzi che abbiamo chiesto alle amministrazioni locali per delineare i loro fabbisogni e sfruttare al meglio l’opportunità del Pnrr. Il documento costruito nei mesi scorsi insieme a tutto il territorio è una bussola che ci aiuterà ad orientare gli investimenti, partendo sempre dall’ascolto del territorio e lavorando quotidianamente al fianco dei sindaci e trovando le risorse anche laddove prima non venivano cercate".

La prima linea del nuovo pacchetto di investimenti sblocca 950 mila euro di nuovi investimenti a copertura delle spese per 2 interventi a Borgo d’Ale e sulla strada provinciale 31 bis indicato dal territorio nel corso della ricognizione effettuata dalla Regione Piemonte in vista del Pnrr e selezionati nel documento ‘Next Generation Piemonte’.

La seconda tranche di investimenti riguarda i contributi che la Regione può erogare a favore dei Comuni in base alla legge 18/1984 per interventi legati alle opere pubbliche di viabilità, edilizia municipale e cimiteriale e illuminazione e ammonta a 615 mila euro per 8 interventi nei Comuni vercellesi.

La terza linea prevede, invece, l’erogazione di oltre 1,685 mila euro ai Comuni colpiti dalle alluvioni del 2019 e del 2020, in attesa delle risorse dovute dal Dipartimento della Protezione civile, per far fronte alle necessità di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Le risorse vanno a finanziare 5 interventi nei Comuni di Borgosesia, Moncrivello, Quarona, Rimella e Serravalle Scrivia.