Dalla Regione 100 mila euro per il Centro operativo della Protezione Civile

Trino: un contributo da 100.000 euro per il Comune, in arrivo dalla Regione Piemonte per il secondo lotto del Com, il Centro operativo misto di Protezione civile. Soddisfatto il sindaco Daniele Pane: "È stato un bel risveglio. Grazie al nuovo pacchetto di investimenti da 36 milioni della Regione, verrà finanziata anche un’opera del nostro Comune, l’ampliamento della sede Com della Protezione civile nei locali di via della Repubblica. L’opera, progettata dall’architetto Luca Nicolosi, di cui è già stato realizzato il primo lotto, può ora essere completata e resa operativa quanto prima. Ringrazio il presidente Alberto Cirio e l'assessore Marco Gabusi".