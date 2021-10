Ordinanza per verificare la copertura con teloni dei camion

Lozzolo: al via un piano rafforzato per verificare la copertura dei camion. Entra infatti in vigore una nuova ordinanza emessa dal sindaco Roberto Sella e volta al controllo e monitoraggio del rispetto della copertura con teloni dei mezzi pesanti superiori ai 35 quintali. La prescrizione riguarda il trasporto di materiali polvirulenti provenienti dalle miniere del territorio. "La salvaguardia della salute e del benessere della popolazione è imprescindibile ed il contenimento della diffusione e dispersione delle polveri va in questa direzione" commenta il sindaco.

Di fatto le attività minerarie sono di competenza regionale e nelle valutazioni dei progetti si analizza anche la diffusione delle polveri che si generano durante le fasi di scavo, di lavorazione ed anche nelle fasi di trasporto. "Durante il rilascio delle concessioni minerarie è sempre stato prescritto l’obbligo di usare teloni atti a limitare la dispersione del materiale - prosegue Sella -. Il traffico pesante passa direttamente nel centro abitato. Con la nuova ordinanza, in modo sistematico e periodico, verranno effettuati controlli da parte dei vigili urbani, sia per controllare l’adeguata copertura sia per il peso dei mezzi. Purtroppo per un comportamento disubbidiente di pochi, come Amministrazione, insieme al corpo di polizia locale, si è esteso un programma di controllo dei mezzi pesanti, in prossimità del peso pubblico che permetterà anche il controllo del peso, se necessario".