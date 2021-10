La Giunta a pranzo in mensa insieme agli alunni

Gattinara: la giunta in mensa con gli studenti. Il sindaco Maria Vittoria Casazza, il vice Daniele Baglione e l’assessore con delega alle mense scolastiche Denis Cazzadore, hanno pranzato nel plesso di via Gorizia con gli alunni della primaria. Un controllo senza preavviso, precursore di un progetto di verifica della qualità del servizio e della modalità di somministrazione. Dal mese di novembre un rappresentante del Comune o dell’amministrazione, a rotazione, verificherà quotidianamente la qualità del cibo e del servizio di refezione dei tre plessi scolastici: materna, elementari e medie. "È un nostro dovere – spiega il sindaco – testare la qualità del pasto e le condizioni in cui viene somministrato ai nostri bimbi".

Il menù e le modalità del servizio sono dettate dalla normativa Covid, dalle indicazioni dei nutrizionisti dell’Asl e dalle richieste pervenute dalla Commissione mensa. "In accordo con la dirigenza scolastica abbiamo inoltre previsto di organizzare con la ditta e la scuola un pranzo tipo con la presenza dei genitori che comporranno la nuova commissione mensa appena sarà insediata (probabilmente già in novembre)" precisa Casazza. L’emergenza pandemica impone ancora menù semplificati e lunch box. "Questo comporta delle restrizioni, ad esempio l’impossibilità di variare le pietanze come si vorrebbe. In ogni caso testarlo di persona consente di capire meglio il funzionamento del servizio e come migliorarlo, anche in vista del prossimo appalto" conclude Casazza.