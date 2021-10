Borgosesia: due feste nel fine settimana per divertirsi con Halloween ed i tradizionali travestimenti legati a questa festa anglosassone: sabato pomeriggio sarà dedicato ai bambini, mentre la domenica dalle 19 la piazza accoglierà i grandi con intrattenimento musicale, locali aperti e gli amici di Radio Valsesia a fare da animatori. Si comincia sabato 30: il ritrovo per l’Halloween Party è fissato per le ore 15, alla Fontana Setti Carraro-Dalla Chiesa. I bambini saranno accolti dalle ragazze del “Castello Magico” che proporranno spettacoli, laboratori ed animazioni per i piccoli. Quindi dalla piazza i bimbi, divisi a gruppetti per rispettare le normative anti-Covid, partiranno per il tradizionale giro all’insegna del “dolcetto o scherzetto”, con tappe nei negozi della città che hanno aderito all’iniziativa. Ultima tappa al Museo Carlo Conti, allestito come tutti gli anni per Halloween. Si ritornerà quindi in Piazza dove si prevede di concludere il pomeriggio di festa per le 18,30. Domenica 31 invece si terrà “Halloween Night da paura”, la festa riservata agli adulti: l’appuntamento è alle ore 19 in Piazza Mazzini. Tanta musica e le animazioni di Sesiartè saranno gli ingredienti principali della festa, animata dai dj di Radio Valsesia, che saranno in diretta live con la loro emittente.

"Questa festa, articolata nelle due giornate del fine settimana, ha il sapore del ritorno alla normalità – commenta l’assessore agli Eventi, Paolo Urban – naturalmente dovremo tutti prestare la massima attenzione alle regole di salvaguardia dal Covid e consigliamo l’uso della mascherina anche se siamo all’aperto. Ma vorrei – aggiunge – che si viva questo momento con vera gioia, spirito di socializzazione e voglia di ritornare alle tradizioni gioiose che abbiamo seriamente rischiato di perdere nei lunghi mesi della pandemia. Auguro a tutti tanto sano divertimento, e preannuncio tante nuove iniziative che animeranno il periodo natalizio…che sveleremo a breve".