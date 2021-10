Palazzolo: "Dolcetto o scherzetto?" per le vie del paese

“Dolcetto o scherzetto?”. Anche a Palazzolo arriva la festa di Halloween che si terrà sabato pomeriggio, 30 ottobre, in piazza Giovane Italia.

Il programma prevede il ritrovo e la merenda per i bambini alle 16 in piazza, a seguire, dalle 17, via a “Dolcetto o scherzetto?” per le vie del paese, mentre alle 18,30 ci sarà la premiazione delle maschere, l’aperitivo e la castagnata. I bambini fino ai 10 anni dovranno essere accompagnati da un adulto e sarà necessario indossare la mascherina e seguire le norme anticontagio. L’appuntamento è organizzato dal Comune di Palazzolo Vercellese e dal Comitato festeggiamenti “Nuovo Gruppo Fagiolata” con un gruppo di mamme del paese.

Nella comunicazione degli organizzatori si legge che "l'evento in calendario "Happy Halloween!" è stabilito un giorno in anticipo rispetto all'ordinario, a favore delle disposizioni organizzative patrocinate dall'ente comunale: alla regia, le azioni sono affidate al Comitato Festeggiamenti "Nuovo Gruppo Fagiolata" e ad un collaborativo gruppo di mamme coordinatosi a supporto dell'iniziativa. Ampio lo spazio dedicato a bambine e bambini, pensando però anche al pubblico di ragazzi e adulti. In maschera o in borghese, siete tutti i benvenuti in piazza Giovane Italia: dolcetto o scherzetto?". Le informazioni dettagliate si possono trovare sulle pagine Facebook del Comune di Palazzolo Vercellese e del Comitato Festeggiamenti "Nuovo Gruppo Fagiolata".

Se sabato 30 ottobre sarà dedicato ad Halloween, dal 31 ottobre al 2 novembre gli appuntamenti in paese saranno invece prettamente di carattere religioso. Domenica 31 ottobre alle 15 verrà celebrata la messa, con cerimonia di ringraziamento per il raccolto agricolo annuale, nella chiesa di Santa Maria Annunziata, la chiesa della Madonnina. Lunedì 1° novembre alle 11 sarà celebrata la messa solenne di Ognissanti nella parrocchiale di San Germano Vescovo, alle 15 la messa per la commemorazione dei defunti sarà invece nella chiesa di San Sebastiano al cimitero, e alle 20,30 verrà recitato il rosario per commemorare i defunti al monumento della Croce al cimitero. Martedì 2 novembre sono previste la messa alle 15 alla chiesa di San Sebastiano e il rosario alle 20,30 al monumento della Croce.