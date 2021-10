Il 27 ottobre gli amministratori comunali incontrano le associazioni

Santhià: associazioni, consulta e Amministrazione comunale a confronto mercoledì 27 ottobre alle 21 in biblioteca civica. Il sindaco Angela Ariotti insieme gli assessori delegati ai rapporti con i sodalizi Alessandra Ferragatta e Claudia Ulliana presenteranno il nuovo comandante della Polizia locale, Franca Di Miceli. Nel corso dell'incontro verrà illustrata una panoramica sull'applicazione delle normative e documentazione necessaria per la realizzazione delle manifestazioni. Infine con il direttivo della Consulta delle associazioni si parlerà del rinnovo o aggiornamento dell'albo comunale delle associazioni da gennaio 2022. Per la partecipazione alla serata sarà necessario esibire il Green pass.