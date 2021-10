Trino: due appuntamenti per la prevenzione dei tumori al seno

Due appuntamenti con la Lilt per la prevenzione del tumore al seno.

Lo comunica il Comune di Trino che ricorda come "ottobre è il mese rosa. Rosa come le finestre del Palazzo Paleologo che in queste notti si accendono per ricordare quanto sia importante la diagnosi precoce per difendersi dal tumore al seno. Conoscere sé stesse significa prevenire. La Lilt dedica due giorni di visite rivolte a tutte le donne over 40 nella sede della Fidas di Trino in piazza Ai martiri nei lager".

Gli appuntamenti sono per il 13 e il 20 novembre dalle 9 alle 13 e le visite verranno effettuate solo su prenotazione inviando un messaggio al numero 349-5544676, indicando nome e cognome. Sarà la Lilt a richiamare per l'orario della visita.