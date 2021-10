Trino: prorogata al 30 ottobre la richiesta di riduzione Tari

C’è tempo fino a sabato 30 ottobre per presentare la richiesta di riduzione della Tari 2021 per le utenze non domestiche.

Per queste utenze c’è un fondo previsto dal decreto Sostegni bis per l’emergenza da Covid-19 per attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni sulle attività. A metà ottobre erano pervenute al Comune 25 richieste di riduzione, per un importo totale di 18.483,62 euro, di molto inferiore all’importo destinato al Comune pari a 54.313,72 euro. Pertanto la giunta ha deciso per la proroga al 30 ottobre e di redigere infine l’elenco degli ammessi all’agevolazione entro il 16 novembre.